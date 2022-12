Attaque meurtrière à Paris : "Il y a une souffrance vraiment indescriptible"

Enfin des visages sur les noms des victimes. Ils s'appelaient Mîr, Abdoul Rahman et Emine, tous les trois ont été abattus froidement hier. Certains voisins bouleversés ont tenu à honorer leurs mémoires. La vie a repris son cours dans le quartier, 24 heures après l'attaque. Mais, malgré ça, le choque lui reste bien présent.

Kevî est restaurateur depuis plus de trente ans. Il y a presque un an jour pour jour, il réveillonnait à la guitare avec Mîr, père de trois enfants, "C'est un ami à moi. Je suis triste. Il était super gentil, timide et c'était un très bon garçon", dit-il dans la vidéo en tête de cet article.