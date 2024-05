Ce que l'on sait de l'attaque mortelle d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure

Ce mardi matin, un fourgon de l'administration pénitentiaire a été attaqué par des individus lourdement armés dans l'Eure. Le bilan est lourd : au moins deux agents sont décédés et trois personnes ont été gravement blessés. Le détenu qui se trouvait à l'intérieur du véhicule et ses complices présumés se sont évadés. Ils sont toujours recherchés.

Un événement rarissime dans l'Hexagone. Ce mardi matin, un fourgon de l'administration pénitentiaire a été attaqué par des individus lourdement armés. Les faits ont eu lieu dans l'Eure et le bilan est dramatique. Deux agents sont décédés et trois autres ont été blessés, dont deux grièvement. Les malfaiteurs, eux, ont pris la fuite, accompagné du détenu, Mohamed Amra, 30 ans, qui se trouvait dans le fourgon et qu'ils étaient venus chercher. Ils sont activement recherchés. TF1info revient sur cette attaque et son déroulé.

Une attaque en fin de matinée

Il était environ 11 heures ce mardi matin quand l'attaque a eu lieu à hauteur du péage d'Incarville dans l'Eure, sur l'A154. Là, un commando vêtu de noir, cagoulé et lourdement armé, s'en est pris à un fourgon de l'administration pénitentiaire escorté par une voiture. Le convoi effectuait alors, à l'occasion d'une extraction judiciaire, un déplacement entre le tribunal judiciaire d'Évreux et la prison de Rouen.

Sous les yeux de nombreux témoins qui s'apprêtaient à franchir le péage à bord de leur véhicule, les malfaiteurs, descendus pour certains de grosses cylindrées à bord desquelles ils se trouvaient, ont fait feu à plusieurs reprises pour libérer le détenu qui se trouvait à l'intérieur. "Un homme s'est évadé et pour procéder à cette évasion, ses complices n'ont pas hésité à tirer sur les escortes à l'arme lourde", a dénoncé Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, lors d'un point presse en début d'après-midi.

Une fois leur mission accomplie, les malfaiteurs ont pris la fuite avec celui qu'ils étaient venus chercher.

Deux morts et trois blessés graves

Au cours de cette attaque, deux agents de l'administration pénitentiaire sont morts, un événement qui n'était pas arrivé depuis 1992. "L'un d'entre eux laisse une femme et deux enfants qui devaient fêter leur 21ᵉ anniversaire dans deux jours. L'autre laisse une femme enceinte de cinq mois", a révélé le garde des Sceaux, qui a exprimé une "pensée émue" pour les proches des victimes.

Trois autres personnes ont été gravement blessées. Les trois victimes ont été transportées en urgence à l'hôpital. Les pronostics vitaux sont engagés pour deux d'entre elles, a indiqué Éric Dupond-Moretti.

Que sait-on du détenu évadé ?

Le détenu, que les malfaiteurs sont venus libérer, s'appelle Mohamed Amra. Son identité, qui avait fuité dans la matinée, a été confirmée en milieu de journée par la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau dans un communiqué. Il est né le 10 mars 1994.

Le 10 mai 2024, il a été condamné par le tribunal d’Évreux pour un vol avec effraction. Il a par ailleurs été mis en examen par la JIRS (juridictions interrégionales spécialisées) de Marseille pour "enlèvement et séquestration" ayant entraîné la mort.

Une enquête ouverte

Cet après-midi, Laure Beccuau, procureur de la République de Paris a annoncé que la JUNALCO – Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée – s'est saisie de l’enquête sur l’attaque mortelle et que les magistrats du parquet de Paris se rendent sur place.

Le parquet de la JUNALCO saisit l’OCLCO (Office central de lutte contre la criminalité organisée) et la Police Judiciaire de Rouen de l’enquête portant notamment sur les infractions de meurtre et tentative de meurtre en bande organisée (faisant encourir la réclusion à perpétuité), évasion en bande organisée, acquisition et détention d’arme de guerre et association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime.

Un dispositif d'ampleur déployé

Depuis les faits, l'évadé et ses complices sont activement recherchés. Un des véhicules qu'ils avaient utilisés a été retrouvé incendié non loin des lieux des faits.

Le plan Épervier a été déployé. Au total, 200 gendarmes sont actuellement engagés pour tenter de retrouver le détenu et ses complices présumés. Il s'agit principalement de gendarmes départementaux et motards de l'Eure mais également des départements voisins (Seine-Maritime, Calvados, Val-d'Oise et Yvelines). Un hélicoptère participe aux recherches et le GIGN est sur place.

"Tout est mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ce crime afin que justice soit rendue au nom du peuple français", a assuré le président de la République Emmanuel Macron sur le réseau social X. Le ministre de la Justice a promis la même chose :"Tout sera mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ce crime ignoble", a-t-il martelé. "Ce sont des gens pour qui la vie ne pèse rien. Ils seront interpellés, jugés et châtiés à la hauteur du crime qu'ils ont commis".