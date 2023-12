Attaque à Paris : la mère de l'assaillant avait fait part de son inquiétude fin octobre

Une personne a été tuée et deux autres blessées à la suite d'une attaque au couteau et au marteau à Paris Paris samedi soir. Quelques semaines avant les faits, la mère de l'assaillant avait prévenu les autorités d'une dégradation de l'état psychologique de son fils.

Des signaux alarmants avant le passage à l'acte ? "Fin octobre 2023, la mère de l’agresseur a signalé son inquiétude quant au comportement de son fils qui se repliait sur lui-même", a annoncé dimanche soir Jean-François Ricard, le procureur du parquet antiterroriste (Pnat), au lendemain de l'attaque au couteau et au marteau qui a fait un mort et deux blessés à Paris. "Toutefois, aucun élément n’a permis de susciter de nouvelles poursuites pénales dans ces circonstances", a-t-il poursuivi, rappelant au passage que le suspect a été "condamné à cinq ans d’emprisonnement, dont un an de sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de trois ans".

Les investigations se poursuivent dans le cadre de l’enquête de flagrance conduite par le Pnat pour faire la lumière sur toutes les circonstances qui ont conduit à cet attentat. En attendant, le profil de l'homme de 26 ans, qui souffrait d'importants problèmes psychiatriques, se précise. Il a notamment été établi qu'il a "enregistré une vidéo" avant de s'en prendre à des passants sur le quai Grenelle. "Dans ce film, [...] il a prêté allégeance au groupe État islamique et apporté son soutien à des djihadistes agissant dans différentes zones, notamment en Afrique, en Irak, au Sinaï ou encore au Pakistan", selon le parquet.