Attentat de la rue des Rosiers : 40 ans après, y aura-t-il un procès ?

Le 9 août 1982, une cinquantaine de personnes ont déjeuné dans un restaurant juif du centre de Paris. Plusieurs hommes masqués étaient entrés, ont lancé des grenades. Puis ils ont ouvert le feu au pistolet mitrailleur. Guy Benarousse avait alors 16 ans et a reçu une balle dans les jambes. Ce mardi, pour la première fois, il retourne dans cette petite cour où il s’est réfugié et où les secours triaient les victimes et les blessés le jour de la fusillade.