Attentat de Nice : les héros du 14 juillet

Franck Terrier se balade en scooter lorsqu'il croise sa route, juste après le feu d'artifice, vers 22h30. Il s'élance à sa poursuite. Sur une vidéo amateure, on le voit tenter de jeter sa moto sous les roues du camion, en vain. Il poursuit sa course à pied jusqu'à l'arrêt du camion, à quelques centaines de mètres plus loin. Il parvient à se hisser sur le marchepied et se retrouve face au terroriste. Malgré de longues minutes de lutte, Franck Terrier n'arrive pas à le désarmer.