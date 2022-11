VIDÉO - "Ça a tout traversé" : brûlé par du phosphore ramassé sur une plage du Débarquement, il témoigne

Sur les plages du débarquement, il n’est pas rare de retrouver des vestiges de la guerre. Le phosphore est très dangereux. Une fois sec, il peut s’enflammer à n’importe quel moment au simple contact de l’air. Cela aurait pu être beaucoup plus grave. Et sur cette plage fréquentée, les promeneurs sont choqués. "Je suis très étonné de trouver du phosphore sur cette plage, dans cette région", affirme l’un d’eux face aux caméras de TF1. "On ne peut pas contrôler ce que tout le monde fait. On ne peut pas interdire aux gens de se promener non plus", estime une jeune femme. "Avec mon petit garçon, forcément, on aime ramasser les coquillages mais on va faire plus attention, on n’a pas envie de se blesser en ramassant quelque chose qui au final était dangereux", ajoute une mère de famille.