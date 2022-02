Au cœur du plus grand dépôt de munitions de l’armée française

Missiles, roquettes, bombes, jusqu’aux cartouches de pistolet, nous voici au cœur du plus gros dépôt de munitions de France. À 200 kilomètres de Paris, il approvisionne les bases militaires françaises. Un site ultra-sécurisé et sensible, jusqu’ici, jamais ouvert à des journalistes. Tout est calculé pour répartir le risque en cas d’explosion. Au-delà du stockage, ces pyrotechniciens sont chargés de la maintenance de ces munitions. Toutes sont régulièrement contrôlées.