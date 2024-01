VIDÉO - Examen du Code de la route : les fraudes se multiplient

Pourquoi est-il devenu si facile de tricher à l'examen du Code de la route ? La fraude concernerait 4 candidats sur 10, selon un syndicat d'inspecteurs du permis. Le JT de TF1 a recueilli le témoignage d'un de ces fraudeurs.

Il a souhaité rester anonyme. Et pour cause. Après un retrait de points, l'homme que le JT de TF1 a rencontré, a dû repasser le Code il y a quelques mois, mais de façon illégale, suite à la suggestion d'un ami. "On m'a proposé une formule beaucoup plus simple, moyennant finances. J'ai donné 250 euros à une personne", raconte-t-il dans la vidéo en tête de cet article. Quelques jours plus tard, il obtient donc son Code, un document officiel. "Je ne sais pas du tout ce qu'il s'est passé derrière, et je ne veux pas le savoir. Je pense qu'il est vrai parce que je roule, je me suis déjà fait contrôler et à priori, il a l'air bon", explique-t-il.

Pour le passer, sans être dans la loi, c'est 600 euros à peu près. Un étudiant

Ce cas est loin d'être isolé. 40% des candidats obtiendraient en effet leur code frauduleusement. La pratique est passible de trois ans de prison et 45 000 euros d'amende et pourtant, elle s'affiche sans complexe sur les réseaux sociaux. Un étudiant confie même à TF1 avoir un contact qui propose ces services. "Lui, il m'a déjà proposé de passer le permis en faisant comme ça. Pour le passer, sans être dans la loi, c'est 600 euros à peu près", confie-t-il.

Depuis 2016, une loi permet aux prestataires privés, comme des bureaux de poste ou des centres de contrôle technique, d'organiser les épreuves. Le problème, c'est que certains ont profité du nouveau système pour en faire un business. "Depuis ces dernières années, on a l'impression de découvrir un réseau souterrain de fraudes au permis de conduire. Ça peut être le personnel d'une auto-école qui va vendre une prestation comme celle-ci, avec la complicité d'un examinateur. Ça va être également une personne, au sein d'un centre d'examen de Code", détaille Rémy Josseaume, avocat, spécialiste du droit routier.

Auto-écoles et inspecteurs s'inquiètent désormais du nombre de conducteurs qui n'ont jamais passé le Code, mais roulent librement. "Vous imaginez le nombre de permis délivrés pour lesquels on ne pourra plus jamais rien faire puisque l'alerte ne sera jamais donnée", interroge Nevim Uludag, responsable de Saneer & SR (syndicat d'inspecteurs).

À ce jour, au moins 1400 personnes ont pu passer leur permis sans avoir la moindre notion des règles de conduite.