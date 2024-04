Vidéo - Avallon : la maire placée en garde à vue, après la saisie de 70 kg de cannabis découverts chez elle

Dans le cadre des opérations "place nette" lancées un peu partout dans l'Hexagone, de la drogue et des lingots d'or ont été retrouvés chez une élue. La maire d'une petite ville d'Yonne a été placée en garde à vue après une série de perquisitions.

À Avallon (Yonne), 6000 habitants, on ne parle que de ça ce lundi matin. Peu de personnes veulent s'exprimer devant notre caméra, sauf dans un café. Une affaire de drogue au sein de leur ville, c'est l'incompréhension. "C'est choquant et bizarre", confie une habitante qui a travaillé 24 ans à Avallon. "À peine arrivée à 8h ce matin, on m'en parlait déjà, on me posait des questions", rapporte de son côté l'employée du bistrot.

Sept personnes en garde à vue

Hier, après plusieurs mois d'enquête, une opération anti-drogue de grande ampleur a eu lieu dans un quartier de la commune. Les gendarmes fouillent une maison. Elle appartient au maire de la ville, Jamilah Habsaoui. L'Hôtel de ville et la pharmacie où elle travaille sont également inspectés.

C'est en partie lors de cette perquisition que les enquêteurs font une impressionnante découverte. Selon nos informations, sont saisis 70 kg de cannabis, près d'un kilo de cocaïne, 7000 euros en liquide, et 20 lingots d'or, pour une valeur de 24.000 euros.

Les habitants qui connaissent la maire n'en reviennent toujours pas. "Madame la maire, je l'apprécie beaucoup et je ne pensais pas qu'il allait se passer cette chose-là", confie une habitante dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. Pour un couple, il est important de "ne pas critiquer tant qu'on ne sait pas ce qui s'est passé". Tous les interpellés bénéficient de la présomption d'innocence. Sept personnes sont placées en garde à vue, dont la maire, et deux de ses frères. L'enquête devra révéler si la maire était informée ou non de cette détention dans sa propriété.