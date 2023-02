AVC de Pierre Palmade : quelles conséquences pour la suite de la procédure judiciaire ?

Justement, avec cet AVC, il est aussi possible de se demander s'il s'agit du premier de l'humoriste, où s'il en a déjà été victime. Dans le cas où il aurait fait un AVC au moment de l'accident, sa défense pourrait s'emparer de l'argument, et l'affaire pourrait basculer. "Si un expert nous indique qu'il a pu faire un AVC au volant, ce serait une circonstance atténuante, et il ne pourrait pas être déclaré responsable, que ce soit un homicide involontaire ou des blessures involontaires", explique Michel Benezra, avocat spécialiste en droit routier. En revanche, l'humoriste pourra toujours être poursuivi pour avoir consommé des stupéfiants au volant.