VIDÉO - Aveux du suspect, découverte du corps... Ce que l'on sait sur la mort de Sihem

Mafoud H., 39 ans, a déjà été condamné à douze ans de prison pour vols et braquages. Il s'agit du compagnon de la cousine de Sihem. Il affirme que lui et la lycéenne étaient intimes. Il a indiqué "avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse, alors même qu'ils s'taient retrouvés la nuit des faits en toute initmité", a expliqué ce jeudi en fin de matinée la procureure de la République de Nîmes, Cécile Gensac, lors d'une conférence de presse. L'homme a été mis en examen et placé en détention provisoire.