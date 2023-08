Bagneux : enquête ouverte pour "refus d'obtempérer aggravé" après une violente interpellation

Dans cette très courte vidéo, d'une dizaine de secondes et dépourvue de son, une voiture surmontée d'un gyrophare percute un homme noir en short et tee-shirt. Deux autres hommes, l'un en uniforme siglé police et l'autre en civil, se précipitent sur lui alors qu'il se relève, le font chuter et l'immobilisent, visage appuyé contre le pavé. L'homme en uniforme lève le bras, comme s'il allait frapper, au moment où la vidéo s'arrête.

Une personne a été placée en garde à vue, a indiqué le parquet, sans préciser s'il s'agissait de l'homme qu'on voit à terre sur les images. "Après expertise psychiatrique", cette personne "a fait l'objet dimanche d'une hospitalisation d'office", a encore précisé le ministère public, sans livrer de détails quant à l'état de santé de l'homme.