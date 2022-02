Les lieux n'ont pas beaucoup changé en cinq ans, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête d'article. Les balcons de cet immeuble de 1998 n'ont pas été remplacés, et seuls des garde-corps ont été installés. Les traces d'humidité sont encore visibles, témoignant d'une des causes techniques qui ont conduit à l'effondrement : l'absence d'évacuation d'eau. On aperçoit aussi les tiges de métal, qu'un rapport d'experts a jugé ensuite trop fines et mal centrées. La qualité du béton des balcons est aussi en cause, puisqu'il avait été dilué avec de l'eau, la cause probable de son affaiblissement.