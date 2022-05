Balcon effondré à Angers : l'incompréhension des familles

Le visage fermé, les yeux parfois rougis, les rescapés et les familles de victimes ressortent de la salle d'audience. L'architecte de l'immeuble vient d'être relaxé. Incompréhensible pour les parents de Lou, décédée dans l'effondrement du balcon et de Théophile, blessé. "C'est loin de ce qu'on imaginait. À l'annonce du jugement, on a l'impression qu'on a été entendu, mais pas écouté. Et aujourd'hui, je pense à ma fille, mon fils et tous les autres", déplore Pascale Chéné, partie civile au procès. Certains ont quitté la salle d'audience, écœurés par le jugement.