VIDÉO - Balcon effondré à Paris : que s'est-il passé ?

Comment un tel accident a-t-il pu arriver dans un immeuble construit à la fin des années 80 ? Certains voisins pointent du doigt des problèmes d'infiltration d'eau. "Quand il pleut, l'eau s'infiltre dans les murs et arrive jusqu'au niveau du plafond du parking qui est d'ailleurs fissuré. Quand il pleut, l'eau coule régulièrement", avance une jeune femme qui a préféré rester anonyme.

Ces infiltrations sont-elles la cause ? Marc Eginard l'assure. "La chute de ce balcon est due à une oxydation des fers à béton qui se sont affaiblis en raison visiblement d'une infiltration d'eau entre cette dalle et la façade", estime cet expert judiciaire à qui TF1 a montré les photos de l'accident.

Le bailleur social, lui, assure ne pas avoir été alerté de problèmes d'infiltration. "C'est un bâtiment récent des années 80 et on a fait un ravalement et une réfection d'étanchéité des terrasses, donc des travaux classiques. À ce stade, je n'ai pas plus d'informations là-dessus", admet Caroline Bollini, directrice adjointe de "Paris Habitat".