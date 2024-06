Il était jusqu'ici utilisé pour gonfler des ballons, mais est massivement détourné de son usage premier. Le protoxyde d'azote provoque des dégâts neurologiques irréversibles, parfois même des décès. La Brigade de répression du banditisme vient de saisir 30 tonnes de cette substance dans plusieurs caches en Île-de-France.

Elles étaient entassées derrière des portes de box à louer. Des centaines de bonbonnes de protoxyde d'azote ont été découvertes par la Brigade de répression du banditisme des Yvelines. Trente tonnes, l'une des saisies les plus importantes réalisées par les autorités. À Ballainvilliers (Essonne), le bâtiment était le principal lieu de stockage des trafiquants. "Ici, on est un peu cachés, on est dans un milieu un peu rural donc c'est la planque idéale", soulève un passant. Les portes de l'entrepôt ne cachaient pas qu'un dépôt, mais tout un réseau international de trafiquants.

Pour brouiller les pistes, ils se cachent derrière des sociétés-écrans enregistrées à Malte. Grâce à elles, ils achètent du protoxyde d'azote en grosse quantité en Pologne et l'importent ensuite en France, directement dans l'entrepôt de Ballainvilliers. Ensuite, les trafiquants le répartissent dans des points de vente situés dans cinq départements d'Île-de-France.

Le protoxyde d'azote se présente souvent sous forme de petites cartouches métalliques utilisées en cuisine. Il agit aussi comme gaz hilarant. Chez les moins de 25 ans, un jeune sur dix en aurait déjà consommé. Ce gaz a des effets nocifs, comme des troubles neurologiques, des étourdissements ou des asphyxies. Pour enrayer sa consommation, les autorités ont interdit leur vente aux mineurs il y a trois ans. Mais sur les réseaux sociaux, les trafiquants le proposent facilement en livraison. Les grosses saisies, depuis, se sont multipliées.