Bataille du feu : six jours de lutte harassante

A l'est, le gigantesque incendie de Landiras n'est pas non plus maîtrisé. Ces dernières heures, 200 hectares supplémentaires sont partis en fumée. "Le feu progresse encore. C'est un motif de satisfaction quand on voit qu'on a pu tenir des lignes. Mais on est lucide sur le fait qu'il y a encore beaucoup de travail", explique Vincent Ferrier, sous-préfet de Langon.