Bâtiments fissurés, évacuations en urgence

Aurélie et Patrick n'ont pas dormi de la nuit. Ils doivent partir de chez eux en urgence. Depuis cet été, cette famille avec trois enfants voit apparaître des fissures dans toute la maison. "On a des enfants et tout, c'est un peu inquiétant", confie le père de famille. Aidés par la mairie, ils vont devoir retrouver un logement pour au moins trois semaines.