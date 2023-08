VIDÉO - "Bean bag" : pourquoi ces munitions des policiers du Raid sont dans le viseur

Selon les auteurs de ces travaux, ces munitions sont "censées être moins létales et ne devraient pas causer de blessures pénétrantes lorsqu'elles sont utilisées à des distances appropriées", mais elles "peuvent causer des dommages graves et ne sont pas appropriées pour une utilisation dans le contrôle des foules". L’usage de ce type de munitions fait aujourd’hui débat. Deux enquêtes de l'IGPN, la police des polices, sont en cours. À Marseille (Bouches-du-Rhône), trois policiers du Raid, présumés innocents, sont aujourd’hui mis en cause dans le décès de Mohamed Bendriss, un homme de 27 ans. Selon l’avocat de la famille de la victime, leur intervention n’était pas adaptée.

"Ils ont des armes qui n’entrent pas forcément dans le cadre du maintien de l’ordre. Ce sont des armes beaucoup plus puissantes que les armes utilisées habituellement", souligne Me Arié Alimi auprès de TF1. Mohamed Berdriss a-t-il été tué par un tir avec une cartouche de type "bean bag" ? Il est encore trop tôt pour le dire. Autre affaire, en Meurthe-et-Moselle cette fois-ci, où un homme de 25 ans a lui été blessé gravement dans nuit du 29 au 30 juin, à Mont-Saint-Martin. L'homme se déplaçait en voiture, vitre ouverte, lorsqu'il aurait reçu un projectile au niveau de la tempe, selon son avocat. Pour la procureure, la piste la plus sérieuse serait un tir avec une cartouche de type "bean bag" par un policier du Raid.