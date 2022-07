Bébés oubliés : comment est-ce possible ?

Le phénomène dit du "bébé oublié" peut toucher n’importe qui, homme comme femme et surtout n’importe quelle catégorie sociale. Les facteurs les plus souvent observés sont le stress, le surmenage et des événements imprévus qui viennent rompre notre routine. D’après une psychiatre, de petits gestes peuvent pourtant éviter un drame.