Bijouteries : sont-elles assez protégées ?

C'est un braquage mené en plein cœur de Paris. En quelques minutes, sans tirer un coup de feu, et cela pose plusieurs questions. La place Vendôme concentre les joailliers et les séries de braquage. L'an dernier, il y en a eu un chez Bulgari avec 10 millions d'euros de butins volés et 3 millions chez Chaumet. En 2018 au Ritz pour 4 millions d'euros. Chopard a enregistré plus de 12 millions de pertes après les braquages de 2006 et 2016.