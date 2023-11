VIDÉO - Bizutage dans une école de police : un simulacre de noyade imposé à des élèves, une enquête ouverte

Des élèves policiers ont subi un simulacre de noyade, vendredi dernier, près de Rouen. Une méthode "fermement condamnée" par les autorités. Selon nos informations, l'instructeur a été suspendu.

Dos au mur, le visage recouvert d'un tissu noir sur lequel de l'eau est aspergée par un tuyau. Ce simulacre de noyade, ils sont plusieurs à l'avoir vécu vendredi à l'école de police de Oissel, près de Rouen. La scène, filmée et visible dans la vidéo en tête de cet article, a entrainé l'ouverture d'une enquête de l'IGPN.

Les images de cet exercice, que nous avons pu visionner, montrent des jeunes hommes semblant suffoquer. "Y a un problème ?", lance un instructeur à un élève, lequel répond "Non". "T'es sûr ?", répond le policier avant de l'asperger à nouveau. "La danse des canards ! On entend rien !", hurle-t-il alors. En face de lui, le jeune homme peine à aligner quelques mots. Selon Le Parisien, 42 personnes auraient subi cet exercice. Selon nos informations, les apprentis policiers étaient tous "volontaires" et auraient signé une décharge.

"Inacceptable" pour Gérald Darmanin

Cet exercice est à l'initiative d'un formateur de l'école de Oissel, selon nos informations. La Direction générale de la police nationale (DGPN) a "fermement condamné cette méthode".

L'instructeur en charge de cet exercice doit être suspendu, selon nos informations. Une enquête administrative, dont l‘Inspection générale de la police nationale (IGPN), a été ouverte.

Interrogé sur France 2 jeudi matin, Gérald Darmanin a jugé que c'était "tout à fait inacceptable". "J'ai demandé qu'on suspende en effet ce formateur, de convoquer le directeur de l'école de police d'Oissel. Il sera convoqué d'ici à la fin de la semaine, on tirera d'ailleurs les conséquences", a dit le ministre de l'Intérieur.

"Il n'y a aucune possibilité de faire ce genre de choses absolument inacceptables", a insisté le ministre de l'Intérieur, "et la police nationale, y compris dans ses écoles, doit respecter les règles comme tout le monde".