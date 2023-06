VIDÉO - Blessé dans l'attaque d'Annecy, Yusuf témoigne sur TF1

Il est l'un des deux adultes blessés dans la dramatique attaque au couteau qui a secoué la ville d'Annecy, en Haute-Savoie. Jeudi 8 juin, un homme a blessé plusieurs personnes - quatre enfants âgés de 22 mois à trois ans toujours dans un état grave et deux adultes - au Pâquier, sur les rives du lac. Parmi les victimes, Yusuf, âgé de 78 ans. Il a été blessé légèrement au bras alors que l'assaillant venait d'agresser les quatre enfants et tentait de prendre la fuite, poursuivi par des passants. Cet habitant d'Annecy est sorti de l'hôpital jeudi dans la soirée et a pu regagner son domicile. Il témoigne dans le 13H de TF1.