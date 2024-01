Bonjour ! La Matinale TF1 - Intrusion dans un lycée d'Angoulême : comment est-ce possible ?

À Angoulême, deux personnes au visage masqué se sont introduites dans un lycée jeudi. Elles s'en sont prises à un élève. Les forces de l'ordre sont intervenues.

Un élève et une enseignante ont été blessés jeudi 18 janvier lors d'une intrusion dans un lycée d'Angoulême de deux individus au visage masqué qui ont pris la fuite. L'agression a eu lieu dans les toilettes lors d'un intercours vers 10H00. L'élève a été "incommodé par du gaz lacrymogène dispersé par les intrus", selon la préfecture, tandis qu'une professeure s'interposait. Sur une vidéo, on la voit recevoir un coup avant de tenter de rattraper l'un des agresseurs.

Mais comment une telle intrusion a-t-elle pu avoir lieu ?

