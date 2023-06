Agression d'une grand-mère et sa petite-fille à Bordeaux : la famille indignée par "la récupération politique"

La machine s'est rapidement emballée, au grand désarroi des proches. La famille des personnes ayant fait l'objet de la violente agression à Bordeaux, lundi, "est indignée par la récupération politique qui est faite de ce fait divers", a fustigé mardi l'avocate, Me Nadège Pain. Il est "parfaitement indécent de se servir de ce fait divers pour évoquer une origine ethnique ou de justifier des réformes pénales ou migratoires", s'insurge-t-elle. "La justice doit se rendre sereinement en son temps dans les tribunaux et non pas sur les plateaux de télé ou les réseaux sociaux", continue-t-elle. Le texte dénonce aussi "l'utilisation médiatique des images sans son accord explicite et sans le moindre respect pour l'identité des victimes ou leur vie privée".