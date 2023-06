Agression violente d'une grand-mère et de sa petite-fille à Bordeaux : ce que l'on sait

C'est une scène d'une rare violence qui a été captée lundi par le visiophone d'un immeuble. Sur les images, une petite fille et sa grand-mère sont sur un pas-de-porte et regardent dehors. Plus loin, sur le même trottoir, un jeune homme avance à petit pas, semblant préparer quelque chose. Alors que la grand-mère est en train de fermer sa porte, l'individu pénètre dans le bâtiment, saisi la fillette et sa grand-mère, les jettent violemment au sol avant de s'emparer de quelque chose au sol et de fuir.

Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue peu après les faits. Diffusées sur les réseaux sociaux, les images de l'agression ont été vues des milliers de fois depuis et ont suscité de nombreuses réactions d'indignation. TF1info fait le point sur ce que l'on fait de cette affaire.