VIDÉO - Bordeaux : cambriolée 8 fois, une Banque alimentaire lance un appel à la préfecture

Fours à micro-ondes, cafetières, machines à laver... Dans cette cuisine de la Banque alimentaire de Bordeaux (Gironde), tout a été volé. Environ 100 bénévoles y travaillent chaque jour. Ils viennent de vivre leur huitième cambriolage depuis l'été. Ils n'en peuvent plus. "On est un petit peu révoltés car lorsqu'on est rentrés, tout est par terre, écrasé", rapporte une bénévole avant d'ajouter : "On rend service et ils viennent nous piller, ce n'est pas bien."