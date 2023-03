VIDÉO - "Désolant" : Bordeaux sous le choc après l'incendie de l'entrée de la mairie

Le lendemain matin, un habitant, venu prendre en photo l'entrée de la mairie, "la maison des Bordelais", comme le rappelait l'édile hier soir, ne masque pas son désarroi :"C'est désolant, ça n'apporte rien au débat, c'est du vandalisme, c'est tout", déclare un habitant, prenant des photos du porche sinistré. "Ils ont attaqué un symbole de Bordeaux, ils n'ont pas choisi cette porte par hasard, c'est vraiment désolant", dit-il.

À Bordeaux, la manifestation de jeudi a réuni entre 18.000 et 110.000 personnes, selon la préfecture et l'intersyndicale. Pour la première fois depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites dans le cadre d'un cortège déclaré, des gaz lacrymogènes ont été utilisés jeudi par les forces de l'ordre contre des groupes de jeunes masqués jetant des projectiles et mettant le feu à des barricades.

Au total, sept personnes ont été interpellées pour jets de projectiles, incendies volontaires et outrages, a annoncé la préfecture.