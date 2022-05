Bordeaux : un policier en civil violemment agressé, un homme en garde à vue

Un membre des forces de l’ordre, habillé en civil, a été agressé alors qu’il se baladait dans les rues de Bordeaux ce samedi 30 avril. Âgé d'une cinquantaine d'années, il a été roué de coup alors qu’il était en compagnie de sa famille. L’agresseur a été placé en garde à vue pour "violences avec arme".

Selon une source policière, l'agresseur présumé a cru que le fonctionnaire en civil, qui se promenait avec son épouse et ses enfants en début d'après-midi, s'était moqué de lui et il s'est énervé. L'agent a sorti sa carte de policier. L'homme a alors "vu rouge", l'a "roué de coups à terre" et lui a "cassé une bouteille sur la tête".