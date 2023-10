VIDÉO - Bouches-du-Rhône : des habitants empêchent l'enlèvement d'une adolescente de 13 ans

Son mari, Sébastien, entend lui aussi les cris depuis son salon et sort dans la rue. La jeune de 13 ans se faisait poursuivre en voiture par son agresseur. Avec ses voisins, il s'est interposé pour stopper la tentative d'enlèvement. "Du coup, on a vite appelé mon voisin un peu plus loin, et on est tous sortis. À ce moment-là, on l'a bloqué", témoigne-t-il à son tour.

L'homme de 26 ans a été interpellé par les gendarmes immédiatement. Mais depuis, ce quartier de Mallemort est traumatisé et la jeune victime ne va plus au collège. Elle ne veut plus sortir de chez elle. "Elle me dit : 'maman, c'est fini, les activités à l'extérieur, c'est fini'. Pour l'instant, elle est choquée. Elle a une peur en elle", affirme sa mère.

Une cellule psychologique a aussitôt été mise en place au collège de cette petite commune. "C'est un traumatisme et j'ai senti qu'il y avait besoin d'un temps de parole, notamment par rapport aux familles et aux enfants", souligne la maire Hélène Gente-Ceaglio.