Braquage à Paris : comment une bijoutière a mis en fuite ses agresseurs ?

Mercredi dernier, 14h50, deux hommes habillés en costume se font passer pour de faux acheteurs et demandent à essayer des montres. La gérante est à leurs côtés. Les images de vidéosurveillance montrent que l'un d'eux a sorti un couteau et l'a menacé. "En retournant avec la montre, il y avait le deuxième individu qui avait un gros couteau devant moi. Il me pointe et dit : ne bouge pas !", raconte la victime.