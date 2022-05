Braquage d'une station-service en Isère: le suspect abattu par un gendarme

Le procureur a saisi l'Inspection générale de la gendarmerie. Elle devra répondre si le militaire était-il en danger de mort au moment de tirer ? "L'individu était armé. Il avait son arme dans son pantalon et tentait de la saisir. Et malgré les injonctions du gendarme, il a tout le temps essayé de saisir son arme. Le gendarme ne pouvait donc pas s'en approcher au risque de se faire tirer dessus", explique Me Laurent-Franck Lienard, avocat du militaire.