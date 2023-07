VIDÉO - "On se voit mourir pour quelques centaines d'euros" : les petits commerces, cibles faciles des braqueurs

Quelques jours après son agression, il avait accepté de témoigner, encore marqué par la violence des coups. "C'est des coups de marteau, c'est des coups de poing, des coups de pied. On menace de tuer mes enfants, de tuer ma femme, c'est l'horreur pendant 1h30", révélait-il à l'époque. Ses agresseurs sont toujours recherchés. Aujourd'hui sa boulangerie est mise en vente. Cet ancien gérant souhaite déménager. Il a aussi une certitude : il ne travaillera plus jamais avec de l'argent liquide. "On se voit presque mourir pour quelques centaines d'euros. J'aimais ce que je faisais, c'était un bon business, un bon métier, mais je ne veux plus qu'il y ait aucune manipulation d'espèces. Même pas dix euros, rien. Que des cartes bleues", affirme-t-il.

L'année dernière, les cambriolages et les braquages dans les petits commerces ont bondi de 15%. Les boulangeries, mais aussi les bureaux de tabac dans lesquels l'argent liquide circule beaucoup, sont particulièrement touchés. Dans la région nantaise, le JT de TF1 avait aussi rencontré des buralistes, victimes de voitures béliers il y a six mois. À bout de nerfs, ils confiaient leur désarroi. "C'est super dur", admettait l'un d'entre eux. Tandis que les habitants, eux, se montrent inquiets pour leur commerce de proximité. "Dans la ruralité, ça va être ça. Si les commerces se font attaquer tout le temps et en permanence, ils vont tous fermer", se plaint ainsi une riveraine.