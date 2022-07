"Tout le monde s'inquiète" : les Bretons dépités face à l'incendie dans les monts d’Arrée

260 pompiers luttent encore ce mardi pour tenter de maîtriser l’incendie. De gros moyens ont été engagés, mais la météo a joué contre les soldats du feu. "On a eu pendant toute la nuit énormément de vents tournants qui ont fait que le feu ne s’est pas propagé dans une seule direction, et on a vraiment eu un étalement du feu dans plusieurs directions. On a aujourd’hui quatre secteurs de propagation et de lisière qu’on doit traiter à différents temps", explique le lieutenant-colonel Gilles Boulic.