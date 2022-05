"Y a plus de tonalité" : vols en série de câbles téléphoniques dans le Finistère

"Y a plus rien, y a plus de tonalité". Près de Carhaix, dans le Finistère, en pleine campagne, François n’a plus de téléphone depuis une semaine. Sans portable, il vit coupé du monde. Les câbles téléphoniques de son hameau ont été volés. Un acte de vandalisme que ce retraité ne tolère pas. "Ils mettent la vie des gens en danger. Il y a des gens âgés qui n’ont pas de portable non plus et s’il leur arrive quelque chose, ils ne peuvent appeler personne", s’indigne-t-il dans le reportage de TF1 ci-dessus.