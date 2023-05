VIDÉO - "Buddha Blue" : la nouvelle drogue qui fait des ravages dans les lycées

Cette drogue de synthèse est consommée depuis l'année dernière dans le lycée. Les tarifs sont même indiqués sur un point de deal où l'on peut lire "PTC, dix euros les dix millilitres". Un lieu situé juste en face de ce lycée. Facile à trouver, moitié moins chère que le cannabis et presque 200 fois plus forte, cette drogue est devenue la plus accessible pour les élèves de l'établissement. "Ce n'est pas très cher. Ça doit être dix euros un flacon. Avec un flacon, on fume beaucoup. Sur une cigarette électronique, on peut faire au moins cinq ou six recharges", affirme une lycéenne. "La sensation, c'est l'euphorie, la joie, l'excitation, désinhibé également", explique Caroline Le Gales, directrice de l'association Le mail, association d'utilité publique spécialisée dans les addictions.