Bureaux de tabac : nouvelle cible privilégiée des braqueurs

Erwan Caron est toujours sous le choc. La façade de son bar-tabac porte encore les stigmates d'un cambriolage spectaculaire. Pour la deuxième fois en cinq mois d'intervalle, une voiture bélier a détruit sa façade. Les photos que vous verrez dans la vidéo ci-dessus datent de fin novembre. Les cambrioleurs savaient précisément ce qu'ils venaient dérober.

"Rien que de vider le rayonnage, c'est déjà des centaines voire des milliers d'euros qui disparaissent en quelques minutes. Plus le tabac va augmenter, plus on va prendre des risques à se faire cambrioler. Moralement, on prend un sacré coup. C'est super dur", confie-t-il inquiet.