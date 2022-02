"C'est tellement de souffrance" : à Saint-Laurent-de-la-Salanque, l’émotion toujours vive chez les habitants

"C'est tellement de souffrance". Les pompiers travaillent encore dans les décombres, et déjà, les premières fleurs. Dans cette commune de 10.000 habitants, le réveil est une nouvelle fois douloureux. "Ce matin, on aurait bien voulu se réveiller en se disant, que c'était un cauchemar, mais malheureusement, ce n'est pas un cauchemar, c'est une réalité", nous confie un habitant de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Lundi, la commune s'est mobilisée pour rassurer les proches des victimes, entourer les sinistrés.

Ce mardi, les commerçants sont désemparés face à la situation. "On s'est plus ou moins concertés avec les commerçants. On ne savait pas trop quoi faire si on ouvrait ou si on n'ouvrait pas. Ça nous met mal à l'aise vis-à-vis des familles. On ne sait pas trop comment réagir", affirme un primeur de la commune au micro de TF1.