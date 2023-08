VIDÉO - "C'est terrible" : émotion et incompréhension au Luna Park du Cap d'Agde après la mort d'un jeune de 17 ans

C'est l'émotion et l'incompréhension au Cap d'Agde (Hérault) ce dimanche 6 août. Vers 2h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, un jeune homme de 17 ans a trouvé la mort alors qu'il se trouvait à bord de la plus haute attraction du Luna Park d'Agde, Adrenaline. Une jeune femme de 19 ans, à ses côtés au moment de l'accident, a été grièvement blessée et a été hospitalisée en urgence absolue. Ses jours n'étaient plus en danger dimanche soir, a précisé le procureur de la République de Béziers.

Dans la commune, l'émotion était vive ce dimanche. "On vient là tous les soirs et effectivement le fait de se dire qu'on vient là s'amuser un soir et qu'on finisse dans de telles circonstances dramatiques, c'est terrible", réagit une passante, rencontrée par les équipes de TF1 dans le reportage en tête de cet article. L'attraction proposait aux amateurs de sensations fortes de monter à 60 mètres de haut, avant d'être lâchés à près de 110 km/h au bout d'une balançoire géante. Mais cette fois-ci, la nacelle a dévié de sa trajectoire.

"Selon les premiers éléments recueillis sur place, ils auraient percuté des obstacles au cours de leur chute", indique le procureur de la République Raphaël Balland. Des témoins affirment que les deux victimes ont percuté l'un des piliers de l'attraction. Selon certains forains, c'est sur le retour que la nacelle a heurté l'un de ces piliers, entraînant ce drame.