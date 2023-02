"C'est un choc, c'est notre pouvoir principal" : les contrôles douaniers fragilisés par le Conseil constitutionnel

En septembre 2022, le Conseil constitutionnel est saisi. Le contrôle douanier des véhicules empêcherait la liberté d’aller et venir garantit par la Constitution. Sans arrêter l’application de l’article 60, l’institution donne aux douanes un an pour le réécrire. Auparavant, il n’y avait aucune remise en cause. Mais aujourd'hui un doute s’installe, les avocats des trafiquants en profitent pour demander la relaxe de leurs clients. "Cet article est fragilisé et il peut être contesté devant les tribunaux", explique maître Bangoura, avocat au barreau de Bourges.