VIDÉO - "C'était une attaque pour tuer", témoigne sur LCI l'urgentiste Patrick Pelloux, intervenu après l'attaque à Paris

Patrick Pelloux, de garde samedi soir lors de l'attaque au couteau qui a fait un mort et deux blessés, a témoigné au micro de LCI. Il a raconté son intervention médicale sur le touriste allemand, attaqué par l'assaillant et décédé ensuite. "C'était une attaque pour tuer", a-t-il détaillé.

Un mort, deux blessés et une ville en état de choc. Un Allemand a été tué et deux autres personnes ont été blessées samedi 2 décembre au soir dans une agression au couteau et au marteau près de la tour Eiffel à Paris, où le parquet antiterroriste (Pnat) s'est saisi de l'enquête sur l'attaque perpétrée par un Français, connu pour islamisme radical et troubles psychiatriques.

Présent sur place, l'urgentiste Patrick Pelloux a rapidement témoigné dans la soirée au micro de LCI. "On est de garde cette nuit, on se rendait sur une intervention. On est passés et quelqu'un est venu nous chercher en disant 'il vient d'y avoir une attaque au couteau'. Et on a pris en charge un homme qui était en arrêt cardiaque", a détaillé le médecin, ajoutant : "On a essayé de le sauver mais on n'a pas réussi. Je ne peux pas vous en dire plus sur ses lésions parce que c'est maintenant au procureur de la République de vous le dire."

Pour autant, Patrick Pelloux a précisé à propos de la victime : "Il a été attaqué sauvagement. (...) L'attaquant a vraiment su le tuer. C'était une attaque pour tuer. C'est terrible".

Par la suite, l'urgentiste et son équipe ont "pris en charge les personnes qui étaient autour et l'individu (le suspect, ndlr) a continué vers la Maison de la radio et a agressé d'autres personnes. Et les secours sont arrivés très très vite".