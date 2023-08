VIDÉO - Lisieux : l'hommage à Stéphane Vitel, le principal retrouvé mort dans son établissement

La première autopsie du corps du principal, ce lundi, n'a pas permis d'éclaircir les causes de sa mort. Les premiers résultats n'ont pu "ni exclure l’intervention d’un tiers, ni établir avec certitude une cause naturelle du décès”. "Comme dans toutes ces affaires-là, on regrette la personne mais on aime bien savoir [ce qu'il s'est passé], continue Frédéric Legouverneur. Il faudra être patient." Des traces d'effraction ont en tout cas été constatées par les enquêteurs au sein du collège de Lisieux.