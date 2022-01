Calvaire de Shaïna : au procès de ses violeurs, la famille de l'adolescente veut que "son honneur soit lavé"

Ses parents se souviennent encore d'un acharnement envers leur fille dans le quartier. Son éducation est même pointée du doigt. "Ils voulaient que nous les parents on cache notre fille parce qu'on devrait avoir honte pour ça. Nous, on s'est dit non, pourquoi ? On est en France, on vit en France, on ne demande rien à personne, pourquoi on ne peut pas vivre comme on veut ?", s'interroge la mère de la jeune fille.

S'ensuivront deux ans de violence et de harcèlement jusqu'à l'assassinat de leur fille. En octobre 2019, elle est poignardée à plusieurs reprises et brûlée vive dans un cabanon abandonné. Elle avait 15 ans et était enceinte. L'auteur présumé, son petit ami, âgé de 17 ans, au moment des faits, n'aurait pas assumé cette grossesse et aurait donc choisi de se débarrasser d'elle. Il avait rapidement été mis en examen et placé en détention.

La famille de Shaïna se bat désormais pour que le sort de la jeune fille permette d'éveiller les consciences. "Des filles comme Shaïna, il y en a encore à Creil. C'est pas terminé. Des filles qui viennent nous dire : 'Mon copain m'a filmé à mon insu, maintenant il me menace'. Même après ce drame", s'insurge sa mère.