Des téléphones qui valent de l'or : de plus en plus chers, les smartphones ciblés par les braqueurs

Cette enseigne, spécialisée dans les smartphones reconditionnés, est la seule à avoir accepté de nous ouvrir ses portes. Dix vols l’année 2022 et des centaines de milliers d'euros de perte sèche. En plus de s’équiper de caméras de vidéosurveillance, et de portes à code pour sécuriser la réserve, l’enseigne cherche aussi à tromper les délinquants aux méthodes de plus en plus violentes. Selon Jean-Pierre Galera, directeur général adjoint du groupe Indexa, les vols dans les boutiques de télécoms ont été multipliés par cinq en quinze ans.