VIDÉO - "Ils détruisent une vie entière" : le traumatisme des victimes de "homejacking"

Presque un an après, Coraline Balligand, ne s'est toujours pas remise de son agression. Le 25 mars 2022, on sonne à sa porte. Cette influenceuse enregistre alors une vidéo pour les réseaux sociaux. Son téléphone enregistre la suite. À sa porte, un homme prétend être son voisin, mais en quelques fractions de seconde, ce dernier la "chope au cou". "Il essaie de m'endormir, raconte la jeune femme. J'essayais de crier, mais plus je me débattais, plus il me serrait et il me faisait mal."

Très vite, Coraline comprend la gravité de la situation. "Je me vois mourir et je leur demande alors : 'qu'est-ce que vous voulez ?'" Les voleurs sont venus l'agresser pour récupérer sa montre. Pour lui dérober ce bijou précieux, ils n'hésitent pas à lui asséner de nombreux coups. Aujourd'hui encore, le traumatisme hante Coraline. "Je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, poursuit la créatrice de contenus. Ils détruisent une vie entière, ce n'est pas seulement un vol de montre ou un vol d'objet. Quelques semaines après ce qui est arrivé, j'ai fait une fausse couche."