Cambriolages : vivez-vous dans l'une des villes les plus ciblées ?

Pas moins de 190.300 cambriolages de logement ont eu lieu l’an dernier dans l’Hexagone, soit environ un toutes les trois minutes. Un chiffre en baisse constante depuis 2017, et qui a connu un net recul en 2020 et 2021, notamment en raison de la pandémie, mais qui reste encore très élevé. En s’appuyant sur les données du ministère de l’Intérieur, le journal Le Figaro a établi un classement des villes de plus 20.000 habitants les plus ciblées par les criminels entre 2016 et 2021.