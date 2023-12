VIDÉO - Camions en feu sur l'autoroute A1 : les images du chaos

Un accident spectaculaire impliquant trois poids lourds, dont l'un des conducteurs est mort, s'est produit mardi à l'aube sur l'autoroute A1, dans le Val-d'Oise. Il a provoqué un incendie et un immense embouteillage. Le JT de TF1 vous montre les images.

Sept heures après l'accident, sur les images du JT de TF1 ci-dessus, la carcasse du camion fume encore, témoin de la violence de l'incendie. Peu avant le lever du jour ce mardi, c'est un mur de flammes que les automobilistes avaient filmé sur l'autoroute A1. On voit sur ces vidéos émerger la remorque d'un poids lourd.

En tout, trois camions sont impliqués dans cet impressionnant accident. L'un transportait du fioul, il a pris feu et enflammé un deuxième camion qui transportait un autre combustible, du bois. Voilà pourquoi l'incendie a été si important. L'un des chauffeurs est décédé.

Pas de réouverture immédiate dans le sens province-Paris

L'accident a eu lieu sur l'autoroute A1, juste au nord de Paris, vers 5h20 du matin, à proximité de Roissy, le plus gros aéroport du pays. L'autoroute a été coupée dans les deux sens, mais les accès à l'aéroport sont restés ouverts.

Au lever du jour, c'est un immense embouteillage, de dix kilomètres, qui s'est formé, avec des centaines de véhicules bloqués. Notre reportage montre même un camion et des voitures faire carrément demi-tour sur l'autoroute. Pour maîtriser l'incendie, 120 pompiers du Val-d'Oise sont intervenus toute la matinée. Il faudra ensuite enlever les carcasses des véhicules, nettoyer et remettre en état la chaussée. "Ça prendra effectivement un petit peu de temps, on n'envisage pas de réouverture de l'A1 dans le sens province-Paris avant demain", indique face à notre caméra Thomas Fourgeot, directeur de cabinet du préfet du Val-d'Oise.

Dans l'autre sens, la circulation a pu partiellement reprendre en fin de matinée. Les deux autres chauffeurs impliqués dans l'incident sont indemnes.