VIDÉO - Campeurs évacués en Gironde : la solidarité s'organise

Ce matin, le réveil était difficile pour les campeurs évacués des campings en Gironde. Après déjà deux nuits passées ici, à La Teste-de-Buch, près de la dune du Pilat, dans ce hangar de fortune, les vacanciers trouvent le temps long. "On commence à être un peu fatigué, c'est sûr. On est là depuis déjà 24 heures maintenant", déplore un campeur.

Un adolescent, lui, se tarde de rentrer chez lui : "au début, on s'y plaisait, mais là, ça comment à faire un peu long. On est pressé de partir. Pour le moment, il me manque mes chaussures de foot et les maillots de bain. Mon petit frère, il lui manque toutes ses affaires, il n'a plus de vêtements."