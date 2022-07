Campings évacués : le désarroi des vacanciers

Dans les cinq campings sinistrés, pas un seul mobile home, pas une seule affaire n'a été épargnée. Les premiers contacts ont déjà été pris avec les assurances. Les gérants promettent d'indemniser les 6 000 clients sinistrés. " Pour la profession, c'est important de laisser une belle image parce qu'à un moment donné, on n'est pas là pour léser les gens. Aujourd'hui, on n'a pas rempli notre mission d'accueil. Donc, effectivement, on est tous sur la même longueur d'onde, les cinq campings, et on va rembourser nos clients", affirme Stéphane Carella, copropriétaire du Pyla-Camping (Gironde). Remboursés les clients, mais aussi pensé à la reconstruction. Dans les cinq campings brûlés, les dégâts se chiffrent en millions d'euros.