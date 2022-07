Canadairs, camions : les pompiers sont-ils suffisamment équipés ?

Plus d'avions, mais a-t-on assez de pompiers ? Ils ont été jusqu'à 2 000 en Gironde, venus de la France entière. Cette mobilisation exceptionnelle a vidé une partie des casernes françaises. Pourtant, elles ont aussi besoin d'effectif. Et pour cause, la carte retraçant les feux qui sévissent aujourd'hui en France nous montre que plus aucune région n'est épargnée. Il va falloir recruter du renfort et vite pour lutter contre des incendies de plus en plus ravageurs. Les pompiers disent avoir besoin de 60 000 recrues. Pour rappel, ils sont 251 000 aujourd'hui.